“حد فاصل” يُبعد إدوارد عن الكوميديا.. مسلسل يناقش قضايا واقعية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان المصري، إدوارد، إن مسلسل “حد فاصل” سيكون من أهم المسلسلات، التي قُدمت خلال الفترة الحالية، لأنه يناقش قضايا اجتماعية واقعية، بجانب أنه يتكون من عدة حكايات منفصلة، وتمت كتابة كل حكاية بشكل إبداعي، يجذب المتابعين لمشاهدته.

وتابع إدوارد، في تصريحات صحفية، أنه يشارك في المسلسل من خلال حكاية “خيال علمي”، التي يقدم من خلال أحداثها شخصية جديدة وبعيدة تماماً عن الكوميديا، مؤكداً أنه عندما عرض عليه المخرج تامر حمزة السيناريو وافق عليه فور الانتهاء من قراءة أول صفحة منه.

وبين إدوارد أنه، ورغم موافقته على الدور، فإنه زاد حماسه، عندما أخبره بأنه سوف يجسد الشخصية بشكل قوي.

واستطرد الفنان المصري أنه انتهى من تصوير حكاية “خيال علمي”، التي استغرق تصويرها 7 أيام، لم يحدث فيها أي مشكلة بينه وبين فريق العمل، بل كانوا يداً واحدة خلال هذه الفترة من التصوير.

وأكد إدوارد أنه سعيد بمشاركة الفنانة المصرية ريم البارودي معه في “حد فاصل”، خاصةً أنه ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل “ولي العهد”، الذي حقق نجاحاً كبيراً أثناء عرضه.