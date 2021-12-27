شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بوليوود سلمان خان يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نجم بوليوود سلمان خان، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 27 سبتمبر، وهو النجم الذي استطاع أن ينافس عددًا كبيرًا من نجوم سينما بوليوود حتى وصل ليتحول لأحد نجوم الصف الأول.

بدأ حياته الفنية عام 1988 بأول ظهور له بفيلم Biwi Ho To Aisi إلا أن نجاحه الأول حققه من خلال فيلمه Maine Pyar Kiya عام 1989، لتتوالى بعدها أعماله والتي جعلته من نجوم الصف الأول بالهند، من أبرز أعماله "Kick، Bodyguard، tiger".

في عام 2004 تم اختيار خان في المرتبة السابعة كصاحب أفضل رجل من حيث المظهر في العالم من قبل مجلة People في الولايات المتحدة الأمريكية.

في 11 أكتوبر 2007 قبل سلمان عرضا من متحف مدام توسو في لندن لصنع تمثال طبق الأصل منه مصنوع من الشمع وبذلك أصبح الممثل الهندي الرابع الذي يصنع له تمثال شمعي في ذلك المتحف.



