شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش يحيى حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة فى العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم اللبنانى رامى عياش، حفلاً غنائيًا ليلة رأس السنة فى العين السخنة، ومن المقرر أن يقدم رامى باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

كما يتعاون النجم اللبناني رامى عياش في أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألحانه وكلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع عمر صباغ، وتنتمى إلى أغانى الرقص والفرح، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وحل مؤخرًا النجم اللبنانى رامى عياش ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، فى حلقة من جزأين.

وكشف رامى عياش خلال الحلقة كواليس تصويره حلقة فى برنامج مع الفنانة بشرى أعلى جبال لبنان، وقال إن حادثة الجونة لم تكن الأولى لبشرى فخلال تصوير حلقتهما انقلبت بهم السيارة.

واستعرض رامى مواهبه داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، وقدم العديد من الأغنيات أبرزها أغنية "ليه بيدارى كدة" للنجمة روبى ولكن على طريقة سلطان الطرب جورج وسوف، وسط تفاعل الجمهور.