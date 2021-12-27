شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. سمير صبرى تبناه عبد الحليم حافظ فى عمر الـ9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم سمير صبرى اليوم الإثنين بعيد ميلاده الذى ولد في يوم 27 ديسمبر عام 1936، أحب الفن من صغره وعاش وسط عائلة تجيد الفن وتحترمه فعائلته أم وأب وجد و7 خالات شكلوا طفولته وصنعوا شخصيته واصطحبوه إلى دور السينما والمسرح وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين يغنى ويرقص.

تبناه العندليب عبد الحليم حافظ بعد ما انفصل والده ووالدته وذهب إلى القاهرة وهو فى عمر 9 سنوات، وقدمه للفنانة لبنى عبد العزيز وهو فى عمر الـ 10 سنوات، ليصبح نجم البرنامج أوروبى.

بدأ الفنان سمير صبرى، حياته الفنية كمذيع في التليفزيون المصري، ولم يعتزل تلك المهنة حتى يومنا هذا على الرغم من نجاحه في مجال التمثيل والغناء.

تزوج فى السر حينما كان عمرو 19 عاما، وأنجب طفل وكانت انجليزية مقيمة مع والدها فى مدينة الإسكندرية، حيث قال فى تصريحات سابقة له أنه ندم لأنه فضل الفن على عائلته مما دفع زوجته للسفر لإنجاب ابنه في الخارج، لافتاً إلى أن لديه 3 أحفاد الآن.

وكان سمير صبرى كشف فى احدى لقاءاته التليفزيونية أن برنامج "هذا المساء" كان من أهم البرامج التى قدمها في حياته، واستضاف أهم وأشهر النجوم في مصر والوطن العربى، مشيراً إلى أنه حاول أن ينقل الحوار وان تو وان.

وأكد سمير صبرى، أنه لا يحب إفشاء أسرار النجوم، وهو ما تعود عليه وتعلمه في حياته المهنية، لافتاً إلى أنه لا يحب البرامج التي تُعرض في شهر رمضان التى تعتمد على إفشاء أسرار الفنانين، وأنه يستنكر الفنانين الذين يظهرون في تلك البرامج.