ريهام حجاج تحتفل بالكريسماس مع زوجها بالتزحلق على الجليد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها وجمهورها، إحدى لحظاتها المميزة بصحبة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

ونشرت ريهام، صورا لها أثناء قضائها عطلة الكريسماس وسط الجليد بصحبة زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين".

وتخوض ريهام حجاج دراما رمضان المقبل 2022، من خلال بطولة مسلسل "يوتيرن" .

مسلسل "يوتيرن" بطولة النجوم: ريهام حجاج، كريم قاسم، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، وهشام عاشور، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، ومن إنتاج شركة العدل جروب.