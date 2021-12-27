حسام داغر يتذكر والدته الراحلة بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روى الفنان حسام داغر، حلما شاهده منذ أيام لوالدته الراحلة.

ونشر حسام آخر صورة جمعته بوالدته، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "داغر" على الصورة:"آخر صورة اتصورناها سوا وإنتي في عز تعبك وجيتي معايا التكريم، آه لو كنت أعرف إنها الأخيرة".

وأضاف: "شفتك في الحلم من أسبوع وشكلك شبه صورك وإنتي شابة ولامه شعرك ورا مقولتيش حاجه صحيح بس بصتك وطبطبتك عليا قالت كل حاجة وحشتيني قوي يا ماما".

ورحلت والدة الفنان حسام داغر عن عالمنا في 18 يناير 2020، وشيع جثمانها من المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.

من ناحية أخرى شارك الفنان حسام داغر في مسلسل "حي السيدة زينب" وهو من بطولة: سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب، ومن تأليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.