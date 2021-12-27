شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة جان السينما المصرية يوسف فخر الدين.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة الفنان يوسف فخر الدين الذى كان أحد نجوم الزمن الجميل، واشتهر بجان السينما المصرية واستطاع خطف قلوب الكثير من فتيات جيله بشخصيته الجذابة وأناقته.

يوسف فخر الدين، هو الشقيق الأصغر للفنانة مريم فخر الدين، والتي كانت سببًا في عشقه لمجال التمثيل، والمرة الأولى التي وقف فيها أمام الكاميرا كان عن طريق أفلام تصدت شقيقته بطولتها وتولى إخراجها زوجها محمود ذو الفقار منها "رحلة غرامية" عام 1957 أمام شكري سرحان، أحمد مظهر، سميرة أحمد، وفيلم "أنا وقلبي" عام 1957 أمام عماد حمدي، صلاح نظمي.





وخرج يوسف فخر الدين من تلك العباءة وقدم فيلما كوميديا عام 1959 بعنوان "حماتى ملاك"، من بطولة إسماعيل يس ومارى منيب وآمال فريد وقدم العديد من الأفلام أمام نجمات الشاشة زبيدة ثروت ونادية لطفى وسعاد حسنى، بعدما اشتهر بالفتى الوسيم ونجح فى الأدوار الرومانسية، ولم يقدم البطولة المطلقة لكنه برز بشكل كبير فى الأدوار الجماعية، التى كان يؤدى فى معظمها دور الشاب الأرستقراطى المدلل وكانت فترة الستينيات هى النقلة الأهم فى حياته، حيث قدم خلالها عددًا من الأفلام المهمة التى شكلت أهمية فى تاريخه الفنى، ومنها "صراع الجبابرة"، عام 1962، و"الثلاثة يحبونها"، عام 1965، و"لصوص لكن ظرفاء" عام 1968.





وقرر يوسف فخر الدين الابتعاد لفترة عن السينما بعد وفاة زوجته ثم هاجر في نهاية السبعينيات إلى اليونان وتزوج هناك من سيدة يونانية وعمل في اليونان موظف استقبال في أحد الفنادق .

وتوفى يوسف فخر الدين زى النهاردة منذ 19 عاماً فى 27 ديسمبر 2002 باليونان، ودفن فى العاصمة اليونانية أثينا .