شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم «شمس» لعمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق عمل الفيلم السينمائي الجديد «شمس» تصوير أولى أحداث الفيلم داخل إحدى الفلل بحضور أبطال العمل، كل من الفنان عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني والفنان خالد الصاوي والفنانة الشابة هدى الأتربي.

والفيلم مأخوذة عن رواية «شمس إمبابة» للكاتب طلال الطريفي في إطار اجتماعي تشويقي، فيما أنه من المقرر أن يستمر التصوير بين أكثر من لوكيشن، حيث تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الڤيلات بمنطقة شبرامنت التصوير الخارجي بأحد شوارع ومناطق القاهرة و6 أكتوبر .

ويعتبر فيلم «شمس» هو أول تعاون يجمع بين عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني سينمائيا.

ويذكر أن الفيلم مأخوذ عن رواية طلال الطريفي «شمس إمبابة» ومن بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، والفيلم من إخراج معوض اسماعيل ومعالجة درامية طلال الطريفي سيناريو فواز الخريشي ورؤية فنية للحوار محمد القوشتي.