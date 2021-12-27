شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار ومحمود الليثى يحييان حفلاً غنائيًا فى رأس السنة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجمان وائل جسار ومحمود الليثي حفلاً غنائيًا يوم 31 ديسمبر بأحد فنادق مدينة نصر وتشاركهما في برنامج الحفل الراقصة صافينار.

وقال الفنان وائل جسار، إنه كان حاضرا بمهرجان الموسيقى العربية في دار الأوبرا المصرية، وكان من أحلامه منذ الصغر الغناء بدار الأوبرا المصرية، التي تواجد بها كبار الفنانين والعمالقة، متابعا: "سعدت بتواجدي في هذا الركن العظيم الذى غنى به كبار المطربين".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه يغني في دار الأوبرا المصرية منذ 4 سنوات على التوالي، متمنيا السلام لكل المنطقة العربية والتخلص سريعا من وباء كورونا الذى يزعج العالم بأكمله، محذرا المواطنين بوقاية أنفسهم من مخاطر هذا الفيروس المخيف، متابعا: "أمنيتى فى عيد ميلادى أيضا أن يرزقني الله الذرية الصالحة".

وأحيى النجم وائل جسار حفلا غنائيا كبيرا، السبت ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه، منها (مخبي ليه وخلينا بعيد وخليني ذكرى وبحبك مش هقول تاني والنهاية واحدة ولما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا وغريبة الناس)، كما قدم أغنية أسمر يا أسمرانى للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية ما تفوتنيش أنا وحدى للراحل سيد مكاوى.