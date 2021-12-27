شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسينما يعرض فيلم "الشهيد" لأول مرة للجمهور العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استمرارًا لأنشطة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز، يقيم مركز الثقافة السينمائية الأربعاء المقبل عرض سينمائي لفيلم "الشهيد" للمخرج عاطف شكري من إنتاج المركز القومي للسينما وذلك لأول مرة للجمهور العام حيث إنه عرض فيما سبق في عروض خاصة فقط، والفيلم مأخوذ عن كتاب حكايات الولاد والأرض للكاتب محمد نبيل الذي يتناول حياة مجموعة من الشهداء.

ويتناول الفيلم قصة استشهاد ثلاثة من أبطال الشهداء، يعقب العرض ندوة للناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وقد صرحت السيناريست زينب عزيز بأنه جارٍ الإعداد والتجهيز لإنتاج الجزء الثاني من فيلم الشهيد وذلك ضمن خطة المركز لتوثيق بطولات الرموز الوطنية من الجيش والشرطة.

وجدير بالذكر أن الفعالية تقام تحت إشراف الكاتبة أامل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية، يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر مركز الثقافة السينمائية.