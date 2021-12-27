منة فضالي توجه رسالة لـ تامر يسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة منة فضالي، على توجيه رسالة للفنان تامر يسري بعد تعاونهما معا في حدوتة "تاج راسنا بابا" بمسلسل "نصيبي وقسمتك".

ونشرت منة، صورة لها مع تامر يسري ارتديا فيها "نفس الملابس"، وذلك عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "هاجر وحسام من نصيبي وقسمتك الحدوتة الخامسة (تاج راسنا بابا) وأحلى تيمو في الدنيا وإحنا مطقمين.. تامر يسري، منة فضالي.. إخراج محمد الخبيري، تأليف عمرو محمود ياسين إنتاج شركة أرت ميكرز الأستاذ أحمد عبد العاطي".

وبدأت قناة ON، عرض خامس حكايات الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك" من يوم السبت 25 ديسمبر الجاري.

تحمل الحكاية اسم "تاج راسنا بابا"، وهي من بطولة صلاح عبدالله ومنة فضالي وبسمة داوود وعدد من النجوم، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

تعرض الحكاية من السبت إلى الأربعاء عبر قناة ON في تمام الساعة 8 مساء، والإعادة في الثانية صباحا، والواحدة ظهرا. كما تعرض عبر قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تعاد في الخامسة صباحا، والعاشرة صباحا، والرابعة عصرا.

يذكر أنه عُرض حتى الآن من الموسم الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك"، حكاية "النظارة البيضا" وقام ببطولتها أمير المصري، وحكاية "غرام بانتظام" من بطولة شريف سلامة، وحكاية "أوضة وصالة" من بطولة أحمد عبدالعزيز ورشوان توفيق، وحكاية "حلوة اللقطة" من بطولة هاني عادل.