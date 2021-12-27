غنى لها "أنا كنت فاكرك ملاك".. طارق الشناوي يكشف لماذا لم يتزوج فريد الأطرش من سامية جمال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تعتبر قصة الحب التي جمعت بين النجم الكبير فريد الأطرش، وفراشة السينما سامية جمال، من أشهر قصص الحب في الوسط الفني.

هذه القصة رغم شهرتها والحديث عنها على مدار عقود، لم يكتب لها النهاية السعيدة بأن تكلل بالزواج.

ووصف الناقد طارق الشناوي، العلاقة التي جمعت بين الفنانة سامية جمال، والفنان فريد الأطرش بأنها "علاقة حب عميقة للغاية".

وكشف الناقد الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن هناك أغنيتين عبروا عن هذه العلاقة، كتبهم الشاعر مأمون الشناوي، وفي قمة حبه لها غنى أغنيته الشهيرة "حبيب العمر"، والتي تحكي عن هذه القصة

وأضاف: "الأغنية الثانية كان بها اتهام مباشر من فريد لسامية، وهي أغنية أنا كنت فاكرك ملاك.. أتاري حبك هلاك".

أما عن انفصالهما، قال الشناوي: "فريد كان يرى نفسه دائما أمير الدروز وسامية جمال راقصة، لهذا لم يتزوجها على الرغم من حبه الشديد لها، وردت سامية على الأمر بأن تزوجت بعدها".

واختتم الشناوي حديثه قائلا: "فريد كان بيحبها جدا، وبعدها دخل في علاقة حب مع شادية، ولكن شادية أحبت فريد بعد ما ساب سامية".

وتحل اليوم الذكرى الـ 47 على رحيل الفنان الكبير فريد الأطرش، الذي يعتبر من أهم نجوم الأغنية العربية، وقدم النجم الراحل خلال مسيرته الفنية عددا من الأغاني التي تعتبر من كلاسيكيات السينما.

ومن أبرز أغانيه: "زمان يا حب، يا أبو ضحكة جنان، ياحبايبي يا غاليين، لاكتب ع أوراق الشجر، فوق غصنك يا لمونة، استعراض الربيع، الحياة حلوة، قلبي ومفتاحه، نورا نورا، وياك، عش أنت" وغيرها من الأعمال.