كتب امير فتحي في الاثنين 27 ديسمبر 2021 02:43 صباحاً - كشفت جهات التحقيق بمدينة القاهرة الجديدة في مصر، تفاصيل العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفاة داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس.
وتبين من التحقيقات أن الجثة لفتاة تبلغ من العمر 24 عاما، وابنة لملحن خليجي شهير، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل كمبوند شهير بمنطقة التجمع الخامس.
وفور عثور الخادمة على جثة الفتاة أبلفت الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة.
كما كشف مصدر مطلع أن الفتاة المتوفاة كانت تعاني منذ فترة قليلة، من المرض، وتم حجزها على أثره داخل أحد المستشفيات وخرجت قبل وفاتها بأيام قليلة. بحسب موقع “القاهرة24”
وبعد إجراء الفحص والمعاينة، وإتمام التقرير الطبي عن سبب وفاة الفتاة، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، كما صرحت بتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدفنها في بلدها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير في غرفتها.. النيابة المصرية تكشف الملابسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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