شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ذكريات أبو الليف قبل الشهرة والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب نادر أبو الليف عن ذكرياته قبل الشهرة فى لقاء تليفزيونى له وقال: "نمت أكتر من يوم من غير عشا من غير غدا وفطار من غير أكل، كان بيبقى عندي عيش قديم متعفن كنت أغسله وأحمصه وأحط ملح وكمون".

وأشار أبو الليف إلى أنه لم يهتم فى أى يوم من الأيام إن كان لديه طعام ولكن كان قلقه الوحيد هو الخوف على أولاده فقط.

وتابع أبو الليف أنه تزوج الفنانة علا رامى لمدة 5 سنوات وانفصلا بعدها بشكل ودى، فهما زملاء من أيام الدراسة، وعن الشائعات التى نشرت وقتها كانت غير صحيحة.

وأطلق المطرب نادر أبو الليف منذ عدة أشهر، أغنية تحمل اسم "عيب كدة" عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وموقع يوتيوب وهى من كلمات محمود شوقي وألحان معتز أمين وتوزيع بيرم ومكساج أسامة عبد الهادي.