شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يتألق فى حفل الكريسماس بالتجمع الخامس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق المطرب رامى صبرى، في حفله الغنائى الذى أقيم بأحد فنادق التجمع الخامس، احتفالا بالكريسماس، وسط حضور جماهيرى كبير، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته، منها: "شطبنا، حلوة، مبروك علينا، انتي بتهزري، فاكر زمان، جوايا هتعيش"، وغيرها من الأغاني، كما غنى أغنيته الجديدة "هموت من غيرها" لايف للمرة الأولى.

وأحيا رامى صبرى، مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض الترفيهى بالمملكة العربية السعودية، وقدم عددا كبيرا من أغانيه سواء القديمة أو الجديدة والتى تفاعل معها الجمهور السعودى، منها "كلمة"، "تعالى"، "أهد الدنيا"، "الراجل"، "غريب الحب"، "حياتى مش تمام" وغيرها من أجمل أغانيه.

وطرح رامى مؤخراً أحدث أغنياته "هموت من غيرها"، على "يوتيوب"، من كلمات أحمد المالكى، وألحان شريف بدر، وتوزيع ومكس وماستر أسامة الهندى، والتي جاءت بعد طرحه أغنية "حالة اكتئاب" التى تجمعه بشقيقه الفنان الراحل كريم صبرى، حيث قرر رامى طرح الأغنية على طريقة الديو بعد رحيل شقيقه إهداء إلى روحه.

كما طرح رامى صبرى، أغنية بعنوان "بيحرك في المشاعر" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.











































