شكرا لقرائتكم خبر عن هاكرز "طيب" يستحوذ على حساب حنان مطاوع ويغازلها في أول بوست.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أحد متابعي الفنانة حنان مطاوع، قرر تهكير حسابها عبر موقع "إنستجرام"، والسيطرة عليه بسبب عدم ردها على رسائله التي يرسلها لها من حين لآخر، حيث تفاجأ متابعو مطاوع عبر "إنستجرام"، منذ قليل ببوست مخالف لبوستاتها الطبيعية التي اعتادت نشرها.

وجاء البوست كما يلي: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا، بما إن ست حنان ما بترد دايركت فحبيت أدخل الحساب وأعبر عن الحب، الحساب بيرجع للست حنان بإذن الله".



بوست حنان مطاوع

وتخوض حنان مطاوع تجربة البطولة المطلقة فى "وش تالت"، وحصلت حنان مطاوع مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "قابل للكسر"، المهرجان المصرى الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك، كما حصد الفيلم جائزة أفضل فيلم أيضا، وذلك بعد حصدها جائزة أفضل ممثلة أيضا عن دورها في نفس الفيلم من مهرجان الأمل السينمائى الذى أقيم بالسويد.

يذكرأن حنان مطاوع شاركت في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عُرض في رمضان الماضي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج حسام علي، إنتاج سينرجي، وبطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نورمحمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال.