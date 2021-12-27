شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيمشن sing 2 يحقق 28 مليون دولار فى 5 أيام عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم sing 2، إيرادات وصلت إلى 28 مليون دولار أمريكي، ويأتي ذلك بعد عرض الفيلم فى 5 أيام عرض، وسبق وعرض الفيلم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة فى دورته الأولى.

يدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه الذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد.

العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.

وشارك فيلم الأنيمشن Sing 2 في مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الافتتاحية العرض الأول فى العالم العربى للجزء الثانى من فيلم التحريك المنتظر "هيا نغنى 2" أو " Sing 2" ، للمخرج البريطاني الحاصل على جوائز جارث جينينجز، حيث شارك ضمن برنامج "جيل جديد"، وذلك في دورته الافتتاحية التي أقيمت في الفترة من 6 - 15 ديسمبر الجاري.

من ناحية أخرى شوهدت الممثلة العالمية سكارليت جوهانسون في العرض الأول لفيلم Sing 2، وخطفت الأنظار من الجميع بإطلالة مميزة وجمالها الأخاذ، داخل لوس أنجلوس، إذ ظهرت بفستان قصير بألوان مبهجة للنجمة الشهيرة.