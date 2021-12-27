أحمد داوود مع أسرته في طريق الكباش بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد داوود صورة تجمعه بأسرته، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وظهر داوود في الصورة مع زوجته الفنانة علا رشدي وأولاده خلال تواجدهم في الأقصر بطريق الكباش، وعلق: "ميري كريسماس، من الأقصر مع الحب".

ويُعرض لأحمد داوود حاليًا مسلسل "المشهد الأخير"، على منصة شاهد.

ومن ناحية أخرى، ينتظر داوود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائي، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبدالله.

كما أعلن داوود مؤخرًا عن استعداده لتصوير فيلمه "هيصة"، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم، إذ يخوض تحديًا جديدًا من قلب ملاعب كرة القدم المصرية، ليرصد صراع الموهوبين رياضيًا مع الحياة ليمارسوا ما يحبونه وهو كرة القدم، وحتى الآن لم يتم الاستقرار على بقيّة فريق العمل، الفيلم تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.