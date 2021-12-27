سيلفي" ليلى زاهر وياسمين رحمي بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

باسل الزارو

نشر الفنان باسل الزارو صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الطبيعة، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره.

جنات

نشرت الفنانة جنات صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"عباءة" مغربية، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان طويل، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أحد المطاعم.

ليلى زاهر

نشرت الفنانة ليلى أحمد زاهر صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارة.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان باللون الأحمر.

نانسي صلاح

نشرت الفنانة نانسي صلاح صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ياسمين رحمي

نشرت الفنانة ياسمين رحمي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.