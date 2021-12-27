هكذا احتفلت غادة عبد الرازق بالكريسماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها وجمهورها، احتفالها بأعياد الكريسماس.

ونشرت "غادة" صورة لها وخلفها شجرة الكريسماس، وذلك عبر حسابها على تويتر، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

وكانت غادة عبدالرازق، ظهرت مؤخرا بصحبة زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وهما على متن طائرة، وعلقت: "مسافرة مع حبيبي".

وكان آخر أعمال النجمة غادة عبدالرازق مسلسل لحم غزال الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2021

وشاركها في بطولة العمل: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أجمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، خالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد سلامة.