بعد التصالح.."فري ميوزك" تطرح برومو ألبوم بهاء سلطان "سيجارة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرحت شركة "فري ميوزك"، مساء الأحد، البرومو الرسمي لألبوم الفنان بهاء سلطان الذي يحمل اسم "سيجارة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وحددت "فري ميوزك" موعد طرح أول 3 أغاني من الألبوم، بحيث يتم طرحهم غدا الاثنين في تمام الساعة الـحادية عشر مساء، وطرح باقي أغاني الألبوم خلال الأيام المقبلة.

وجاء طرح برومو الألبوم، بعد انتهاء الخلافات بين بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، بتنازل الأخير عن حقوقه.

كانت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، قد نجحت مؤخرا في إنهاء الخلاف بين المنتج نصر محروس والمطرب بهاء سلطان.

وشهد برومو الحلقة الجديدة ببرنامج"صاحبة السعادة" التي كان ضيوفها نصر محروس وبهاء سلطان، لحظة إنهاء الخلاف بينهما، حيث ظهرت إسعاد يونس وهي تقول لنصر محروس: "لو جبتلك بهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها: "بهاء free من نصر محروس"، لتستقبل إسعاد الأمر بـ"زغرودة"داخل الأستديو.

كما عرض البرومو أيضا، لحظة توقيع نصر محروس على ورقة الصلح والتنازل عن أي حق له، ووجه بهاء سلطان، الشكر لإسعاد يونس بعد مساعدته على إنهاء أزمته.

جديرٌ بالذكر أن الفنان بهاء سلطان أنهى عمله على ألبوم "سيجارة" في عام 2014، ولم يظهر منذ وقتها للنور بسبب الخلافات التي نشبت بينه وبين المنتج نصر محروس.