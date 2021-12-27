فارس كرم يقدم العزاء لـ عاصي الحلاني في وفاة شقيقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قدم الفنان فارس كرم، العزاء للفنان عاصي الحلاني في وفاة شقيقته السيدة حياة الحلاني، إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب كرم، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "الله يرحم روحها ويصبركم إن شاء الله بتكون خاتمة أحزانكم.. تعازينا الحارة..عاصي الحلاني".

وفجع الموت الفنان اللبناني عاصي الحلاني، برحيل شقيقته السيدة حياة الحلاني، وذلك حسب تقارير إعلامية لبنانية.

وتم تشييع جنازة شقيقة عاصي الحلاني ودفنها في مقابر عائلتها بقرية الحلانية في البقاع، وسط حضور العائلة والأقارب.

وعلى جانب آخر، من المقرر أن يحيي النجم عاصي الحلاني، حفلاً غنائيًا، ليلة رأس السنة في العاصمة الأردنية عمان يوم 31 ديسمبر.

ومن المقرر أن يقدم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور.