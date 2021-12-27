شكرا لقرائتكم خبر عن خروج فيلم العنكبوت للنجم أحمد السقا من سباق أفلام الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج فيلم العنكبوت من السباق السينمائي المقرر انطلاقه مع بداية العام الجديد، وقرر صناعه طرحه في شهر مايو المقبل وهو العمل الذي يكسر به السقا غيابه عن السينما على مدار الأربع سنوات الماضية.

ويغيب السقا عن السينما منذ عام 2017 وتحديدًا بعد عرض فيلمه الأخير "هروب اضطراري" الذي حقق أعلى إيرادات في مشوار السقا السينمائي، وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، مصطفى خاطر، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، روجينا، دينا الشربينى، محمد فراج، أحمد زاهر، باسم سمرة، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

يعد أحمد السقا من نجوم السينما البارزين على مدار الـ20 سنة الماضية، واعتاد على التواجد بفيلم كل عام أو عامين على أقصى تقدير، إلا أنه السنوات الأخيرة شهدت غيابه أكثر من عامين للمرة الأولى فى مشواره، ورغم غياب السقا إلا أنه حرص على الظهور كضيف شرف فى أفلام "حرب كرموز" مع أمير كرارة و"سبع البرمبة" مع رامز جلال، وأخيراً "200 جنيه" إخراج محمد أمين.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، ذكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتدور أحداثه في اطار أكشن تشويقى.