شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Matrix Resurrections يخيب آمال الجمهور في سباق الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والخيال العالمي The Matrix Resurrections، افتتاحية غير متوقعة في أولي أيام طرحه بدور العرض السينمائي، فهو الجزء الرابع لأشهر سلسلة خيال علمي في مطلع الألفية الثانية، حيق حقق ما يقارب الـ22 مليون دولار في الافتتاحية الاولي، ليخالف توقعات الإيرادات الضخمة التي كان من المتوقع حصدها.

وكشف موقع الديلى ميل خلال تقرير مؤخراً عن أجر الممثل العالمي كيانو ريفز، عن دوره في فيلم The Matrix Resurrections، وذلك بعد عودة نجم هوليود لدوره المفضل في سلسلة الأفلام التي بدأت مع بداية الألفية وحققت نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات وقتها.

وأكد تقرير الديلى ميل أن كيانو ريفز حصل على ما بين 12 و 14 مليون دولار كمرتب أساسي عن دوره في الفيلم، وهو المرتب الذى يزداد بقدر قليل عن أجره في الجزء الأول من الفيلم حيث كان حصل على 10 ملايين فقط.

وأضاف التقرير أن أجر كيانو ريفز لا يعد ضخماً بالنسبة للأجور الاعتيادية للممثلين، مضيفاً أنه لم يحصل على أجر أساسى عال، ولكنه أيضاً له نسب كبيرة من المقرر الحصول عليها، كنسبة من إيرادات الفيلم كلية، مثلما حصل مع الأجزاء الأولى الذى وصل ما تقاضاه عنها إلى أكثر من 60 مليون دولار برغم أن الراتب الأساسى كان 10 ملايين فقط.