شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى نجم حفلات رأس السنة بـ 4 سهرات غنائية دفعة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني يعيشها نجم الأغنية الشعبية محمود الليثى، حيث يستعد لإحياء 4 حفلات في ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجارى، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، والذى سيقدم خلال أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره الذى يحرض على التفاعل مع أغنياته وترديد كلماتها.

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثى، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية حيث قدم 3 حفلات، تألق خلالهم بأجمل اغنياتها وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعل مع أغنياته.

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى



