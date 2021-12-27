شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الموسم الجديد من peaky blinders في الربع الأول من العام المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الصفحة الرسمية لمسلسل العصابات الشهير peaky blinders، على إشعال حماس جمهورها، بمقطع فيديو يظهر من خلاله النجم العالمي كيليان مورفي صاحب شخصي تومي آل شيلبي، قبل عرض الموسم الجديد المقرر له في الربع الأول من العام المقبل.

واكتفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما الشهير، بالتنويه عن طرح الموسم الجديد في الربع الأول من العام المقبل، بدون تأكيد موعد محدد لطرح حلقات المسلسل المقرر عرضه عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.

وكشفت المنصة الإنجليزية الشهيرة BBC، مؤخرا عن ملامح جديدة للموسم السادس من سلسلة الدراما الشهيرة، ظهر من خلالها مشاركة النجم العالمي توم هاردي، بشخصيته الشهيرة ألفي سولومنز، ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الإنجليزية، لقطات جديدة يظهر من خلالها النجم العالمي توم هاردي، وهو يتحدث مع النجم العالمي كيليان مورفي.

وكشفت الصفحة الرسمية لمسلسل دراما العصابات Peaky Blinders، مؤخرًا عن صورة جديدة من وراء كواليس تصوير الموسم السادس، للنجمة العالمية أمبير أندرسون، التى تشارك لأول مرة فى الموسم الجديد بشخصية جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير عبر تويتر، صورة النجمة العالمية أمبير أندرسون، وهى ترتدي ملابس شخصيتها الجديدة التى رجح الكثيرون بأنها بديلة للنجمة العالمية هيلين ماكرورى صاحبة شخصية بولي جراي، التى رحلت عن عالمنا مؤخرًا.