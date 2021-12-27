شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يكشف قصة "الشلن الفضة" وكيف تعرف على زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عبد العزيز، أثناء حفل تكريمه الذي نظمه ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا: "تعرفت على زوجتي الإعلامية دينا شرف الدين، فى استديو 10 أثناء تصوير مسلسل المال والبنون، وفي 2011 دينا كانت تشعر بالقلق والخوف من الأحداث وكانت شغوفة بالنزول معي لميدان التحرير، ونزلت بالفعل وترجمت ذلك فى كتاباتها ووجدت ردود أفعال كثيرة حول ماكتبت، وبدأت أقرأ لها ووجدت أن أسلوبها جيد وبه بساطة شديدة.

وعن ذكرى "الشلن الفضة" قال أحمد عبد العزيز: "فى اختبارات القبول بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كانت اللجنة كبيرة جدا لا تقل عن 30 أستاذا من الكبار، وعلى رأسهم عبد الرحيم الزرقاني، وكنت حضرت مشهدين بالإضافة لبعض المشاهد الأخرى من الأعمال المسرحية التي قدمتها، وقال لي عبد الرحيم الزرقاني "أنت نجحت"، ولكن أريدك أن تسمعني جملة لأي عمل آخر، وبالفعل قلت جملة من هاملت، وبدأ يختبرني أن أقولها بأشكال مختلفة، وهنا أخرج "شلن فضة" من جيبه وقال لي "خلي معاك الشلن ده عشان تفتكرني بيه".

وقد حضر الاحتفالية التي أقيمت اليوم الأحد بمركز الإبداع الفني، وقدمتها الإعلامية أمل نعمان، المخرج مجدي أبو عميرة، الفنانة رجاء حسين، الفنان علي الحجار، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، الفنان شريف خير الله، المخرج هاني لاشين، والفنان أحمد سلامة، الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين، والفنان محسن صبرى، ولفيف من الإعلاميين والفنانين. وشارك الفنان أحمد عبد العزيز فى حكاية "أوضة وصالة" ضمن قصص وحكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى موسمه الرابع، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في بطولة الحكاية إنعام سالوسة، ورشوان توفيق، وشاهيستا سعد وإخراج عصام نصار