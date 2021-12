شكرا لقرائتكم خبر عن غطت صدرها لكنها كشفت عن مكان آخر .. اتفرج رانيا يوسف تتعرى بزيادة على الشاطئ لكسب تفاعل الجمهور! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة المصرية رانيا يوسف لإثارة الجدل من جديد باستعراض جسدها في صور مثيرة هذه المرة من الشاطئ، ما فجر موجة غضب تجاهها من قبل النشطاء الذين اتهموها بنشر الفجور وإثارة الغرائز بهدف الشهرة.

وتظهر “رانيا” في الصور التي نشرته على حسابها بتويتر ورصدتها (وطن) أثناء قضائها لأجازتها على أحد الشواطئ.



وظهرت مرتدية شميز أبيض ومخطط باللون البنى مقفول من ناحية الصدر ويكشف عن ساقيها بشكل مبالغ فيه، كما تركت شعرها منسدل وتعمدت الظهور بوضعيات أظهرت تفاصيل جسدها بدقة وكأنها تتعمد إثارة غرائز الشباب لكسب التفاعل.

ودائما ما تشارك رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها بصور وفيديوهات ولقطات مثيرة من حياتها اليومية، وكان آخرها خضوعها لجلسه تصوير جريئة عرضتها لهجوم عنيف.

ويتهم العديد من المصريين رانيا يوسف بنشر الفسوق والرذيلة عبر صورها الفاضحة والتي تتعمد فيها إظهار أكبر قدر ممكن من جسدها للفت الأنظار إليها، وسبق أن قُدم ضدها العديد من المحاضر كان آخرها بسبب فستانها الفاضح الذي أحدث ضجة كبرة بأحد المهرجانات.

DAY 3 , GOUNA FILM Festival 🎥



Dress by : philippplein

Stylist by : yasmin ali eldin

Hair by haitham dahab

Make Up by ahmedelkhawaga1

Jewellery glamour jewellery

Shoes : philippplein pic.twitter.com/RYzscLQw1L