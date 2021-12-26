“عشمها وخلع”.. بطلة مسلسل “الحاج متولي” فتحت النار على عمرو سعد والسبب صادم! – إعرف القصة كاملة

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - قبل أعوام، قالت الفنانة عايدة رياض، إنها وقعت عقد “مسلسل بركة” مع الفنان عمرو سعد، لكنها فوجئت بإستبعادها من المسلسل دون توجيه اعتذار لها.

وأشارت “عايدة”، خلال حوارها السابق ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، إلى أنها تواصلت مع نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأخبرته بالواقعة، فكان رده: “لو عايزه أوقف المسلسل هوقفه”.

وأضافت عايدة رياض، أنها رفضت اتخاذ أي إجراء ضد المسلسل، لافتة إلى أن الفنان عمرو سعد اتصل بها واعتذر لها، معقبة: “يبدو أني ظلمته وهو ملهوش علاقة بإستبعادي”.

ورغم ما حدث تمنت عايدة رياض التوفيق لعمرو سعد ولباقي زملائها، مشيرة إلى كونها كانت تتمنى أن تكون هناك طريقة لائقة في التعامل.

وأثارت تلك التصريحات جدلا واسعا في وسائل التواصل الإجتماعي وقال المعلقون أن عمرو سعد “عشمّها” ثم “خلع” بشكل لا يليق بها أو به.

وشاركت الفنانة عايدة رياض في العديد من المسلسلات التلفزيونية الناجحة، والتي يعد أشهرها “مسلسل عائلة الحاج متولي” عام 2000م التي قامت فيه بدور المشعوذة “صباح” ونالت به شهرة واسعة.

من ناحية أخرى، يبدأ المخرج وائل الرومي أولى مشاهد تصوير مسلسله الدرامي “ذا فويس الحارة” خلال أيام والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل 2022 والذي سمي على غرار برنامج المواهب الشهير «ذا فويس»، ويشارك في بطولة العمل الفنانة عايدة رياض مع عدد كبير من الفنانين منهم : ميمي جمال، سامي مغاوري، أحمد سلامة.

وأوضح الرومي في تصريحات صحفية خاصة أن المسلسل يتطرق لما آلت إليه الأحوال على جميع المستويات بين الشباب، والحالة الفنّية، بينما يستعيد الزمن الجميل فى مصر والذى كان مليئا بعمالقة الفن.

يُذكر أن المسلسل كان ضمن الخطة الرمضانية للعرض في موسم 2018 إلا أن مشاكل إنتاجية تسببت بالتوقف قبل بداية التصوير لينضم معنا المسلسل مجددا ضمن الخطة الرمضانية للموسم الرمضاني المقبل 2022

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