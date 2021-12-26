هل تتذكرون “بوبي” بطلة حملة “ميلودي تتحدى الملل”؟.. شاهدوا كيف أصبح شكلها الآن بعد مرور 12عامًا

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 11:57 مساءً - أفلام عربى أم الأجنبى..ميلودى تتحدى الملل..هذه كانت الجملة الشهيرة التى ترددت كثيرًا على مسماعنا بصوت قوى خلال أعوام 2011 و2012 و2013

وهــزت إعلانات قناة ميلودى عرش الإعلان فى مصر بالأفكار التى قدمتها القناة للترويج عنها، فضمت مجموعة من الأبطال الذين أصبحوا نجوم بعد تلك الإعلانات، كان أشهرهم بوبي، مدام رشا وحمزاوى، وديع.

وفجــأة توقفت تلك القناة واختـفى أبطال تلك الحملة الإعلانية القوية التى أعجب بها كافة المصريين، ولم يعد لهم ظهور لمدة سنوات طويلة غابوا فيها عن الشهرة والكاميرات، فمعضهم لمع فى سماء الفن مؤخرًا والبعض الأخر اختـفى بعد حملة إعلانات ميلودى.

وعلى رأس الذين غابوا، كنت فتاة الإعلانات جوليا المملوك الشهيرة بـ”بوبي” في حملة إعلانات “ميلودي تتحدى الملل” التي إختفت عن الأنظار لسنوات طويلة، ولكنها عادت للظهور مؤخرًا عن طريق نشر مجموعة صور لها عبر حسابها على “فيسبوك“.

وظهرت جوليا بتغير ملحوظ في ملامحها ووزن زائد، بعد مرور كل هذه السنوات، فقد قامت جوليا بتغيير لون شعرها من البني الأشقر إلى اللون الأسود، كما ظهرت بملامح وجه مختلفة بفعل تغيرات الزمن وبعض التعديلات التجميلية.

وكانت حملة إعلانات “ميلودي تتحدى الملل”، قد أثــارت ضــجة واسعة فور البدء في عرضها، وذلك بسبب الملابس الجريئة والحوار داخل الحملة.

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واشتهرت جوليا المملوك من خلال حملة “ميلودي تتحدى الملل” قبل 12 عاما والتي أثـارت جدلا واسعا نظرا لمحتواها الذي اعتبره البعض جريئًا في ذلك الوقت.

ظهرت فتاة إعلانات قنوات ميلودي بطلة حملة “ميلودي تتحدى الملل”، جوليا الشهيرة بـ”بوبي” في عزاء صديقتها داليا التوني، بعد أن اختـفت الأنظار لسنوات طويلة.

فقد حرصت جوليا على تقديم واجب العزاء في صديقتها داليا التوني التي رحلت إثر حـادث على طريق السويس أثناء سفرها إلى العين السخنة.

أقيم العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، وظهرت جوليا خلال العزاء بملامح مختلفة تماماً عن الشكل الذي عرفه بها الجمهور.

حيث قامت بتغيير لون شعرها من البني الأشقر الذي اشتهرت به إلى اللون الأسود، وبالتأكيد ظهرت عليها بعض تغيرات الزمن.

وكانت قد اشتهرت جوليا باسم “بوبي” من خلال حملة إعلانات “ميلودي تتحدى الملل”، وأحدثت هذه الحملة ضــجة واسعة فور البدء في عرضها.

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