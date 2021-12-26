عمرها 22 سنة.. أحمد الفيشاوي يكشف عن صورة مع غادة عادل ونيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن صورة قديمة تجمعه بالفنانة غادة عادل والفنانة نيللي كريم، منذ 22 عامًا.

ونشر "الفيشاوي" الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الصورة دي من 22 سنة من كواليس مسلسل وجه القمر مع الجميلة فاتن حمامة، أحمد رمزي، جميل راتب".

وأضاف: "المسلسل دا كان السبب إن الناس تشوفنا وتعرف أسامينا، أحمد الفيشاوي، نيللي كريم، غادة عادل، أحلى أيام سنة 2000".

ومن جانب أخر يُعرض للفنان أحمد الفيشاوي حاليًا في السينمات فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، إخراج أحمد يسري، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين، بينهم: محمود حميدة، أمير المصري، عائشة بن أحمد، كارولين عزمي، مي الغيطي، يوسف عثمان، مريم الخشت، إنتاج شركة الجذور للإنتاج الفني.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، عن أكثر من قصة حب، لنجد الأحداث في الآخر تتشابك بطريقة ما.