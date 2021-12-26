حصاد 2021| أبرزهم الفيشاوي.. قبلات الفنانين على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شهدت عدد من المهرجانات السينمائية لهذا العام 2021، جدلًا كبيرًا لتبادل القُبلات بين عدد من الفنانين وزوجاتهم على السجادة الحمراء.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

أحمد الفيشاوي

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43، "قُبلة" من الفيشاوي لزوجته نادية الكامل على السجادة الحمراء.

كما ظهر الفنان أحمد الفيشاوي رفقة زوجته، هما يتبادلان القبلات على السجادة الحمراء لفيلم "قمر 14"، وأثار حالة من الجدل فى أول ظهور لهما خلال اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي.

محمد فراج

ظهر الفنان محمد فراج مع زوجته بسنت شوقي على السجادة الحمراء خلال حضورهما الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وخلال المهرجان قام محمد فراج بتقبيل يد زوجته أمام الحضور.

مساري

ظهر الفنان اللبناني مساري، وهو يُقبّل زوجته على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك 14 أكتوبر الماضي.

محمد زيدان

اللاعب محمد زيدان حضر بصحبة زوجته حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي التي أقيمت في أكتوبر الماضي، وظهر خلال الحفل وهو يقبل زوجته.