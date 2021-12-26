ملك قورة تحتفل بـ"الكريسماس" بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة ملك قورة بـ"الكريسماس"، وخضعت لجلسة تصوير جديدة، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "ملك" في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، مرتدية فستانًا من اللون الأحمر، وبجانبها زينة أعياد الميلاد، وعلقت: "بتمنى لكل الناس عيد ميلاد سعيد".

وشاركت الفنانة ملك قورة في بطولة مسلسل "شقة 6" الذي انتهى عرض جميع حلقاته على منصة "شاهد vip"، وأثار أزمة كبيرة بين مؤلفي العمل والمخرج محمود كامل بسبب التغييرات التي حدثت في أحداث الحلقة الأخيرة.

مسلسل "شقة 6" بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

جدير بالذكر أن، ملك قورة كانت قد أعلنت في 14 سبتمبر الماضي عن إصابتها بفيروس كورونا وطالبت كل من خالطها في الفترة الأخيرة بإجراء الفحوصات.