الملكة".. الجمهور يغازل سارة سلامة في أحدث ظهور لها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة الشابة سارة سلامة لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "سارة" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصور بإطلالة جذابة أنيقةن حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت التعليقات على النحو التالي: "جميلة الجميلات، الملكة، منورة يا قمر، جوه قلبي وربنا" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامة مسلسل "إسعاف يونس"، بطولة هناء الشوربجي، محمد علي رزق، وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، عبير صبري، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، كريم محمود عبدالعزيز، والعمل من إخراج معتز التوني.