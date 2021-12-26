عزيز الشافعي عن 2021: "كانت سنة اللعب مع الكبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الملحن عزيز الشافعي، عن عام 2021 التي يتبقى أيام على انتهائها، مؤكدا أنها كانت عام اللعب مع الكبار بالنسبة له.

وكتب الشافعي، عبر حسابه على تويتر: "كانت سنة اللعب مع الكبار، وكان التعامل الأول ليا مع أيقونات ونجوم الوطن العربي الكبار بترتيب صدور الأغاني: سميرة سعيد ، هاني شاكر، لطيفة، وأغنيات: الساعة اتنين بليل، لو سمحتوا، الأستاذ".

وأضاف: "الأغاني من كلمات الشاعر الغنائي الأفضل في ٢٠٢١ تامر حسين، وتوزيع وسام عبد المنعم ما عدا أغنية لو سمحتوا توزيع جلال حمداوي".

جدير بالذكر أن آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية "أنا زعلي" وهى من كلمات وألحان وإنتاج عزيز الشافعي، وتوزيع محمد شفيق، ومكساج محمد جودة، وتم طرحها مؤخرا على "يوتيوب".