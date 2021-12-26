"فيديو| تامر عاشور يطرح أحدث أغانيه "تيجي نتراهن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح المطرب تامر عاشور أحدث أغانيه "تيجي نتراهن"، اليوم، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

ونشر تامر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق :"تيجي نتراهن، كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري".

يذكر أن أخر أغاني تامر عاشور "بقول عادي" والتي طرحها في مارس الماضي، على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

وأعلن تامر عاشور، مطلع نوفمبر الماضي، الانتهاء من تسجيل جميع أغانى ألبومه الجديد بعد فترة من التأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا.