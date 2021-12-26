شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: هناك 10 أعمال أعتبرها من قائمتي الذهبية أبرزها ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عبد العزيز، أثناء حفل تكريمه الذي نظمه ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا: "عندما التحقت بالجامعة أبلغوني أن بالجامعة كان هناك محمود ياسين ويحيي الفخراني وفاروق الفيشاوى، وكنا نقدم فى الجامعة مسرحيتين فى العام واحدة من الطلبة والأخرى مسابقة كبري بين الكليات، وكانت تلك الفترة غنية، تعلمت وأدركت أن المسرح والثقافة لا بد أن يتعلمهما الأطفال منذ الطفولة، وقد تشرفت برئاسة الدورة 12 من المهرجان القومي للمسرح، وقلت إن مصر مكانتها أحسن مما هي عليه الآن، وكي نصل للمكانة التي نستحقها لا بد أن نهتم بالثقافة والفنون منذ المرحلة الابتدائية.

وأضاف أحمد عبد العزيز: "حب الناس هي ثروتي الحقيقية وأعتبر نفسي من أغني الأغنياء، وهذا الأمر لا يقدر بثمن"، وأكد أن هناك حوالي عشرة أعمال تعتبر قائمة ذهبية وهي: "ذئاب الجبل، والمال والبنون، والبحار مندي، وسوق العصر، الفرسان، ومين ما يحبش فاطمة، الإمام محمد عبده".

وقد حضر الاحتفالية التي أقيمت اليوم الأحد بمركز الإبداع الفني، وقدمتها الإعلامية أمل نعمان المخرج مجدي أبو عميرة، الفنانة رجاء حسين الفنان علي الحجار، والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، الفنان شريف خير الله، المخرج هاني لاشين، والفنان أحمد سلامة، الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين، والفنان محسن صبرى، ولفيف من الإعلامين والفنانين.

وشارك الفنان أحمد عبد العزيز فى حكاية "أوضة وصالة" ضمن قصص وحكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى موسمه الرابع، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في بطولة الحكاية إنعام سالوسة، ورشوان توفيق، وشاهيستا سعد وإخراج عصام نصار .