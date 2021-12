شكرا لقرائتكم خبر عن Spider-Man: No Way Home يحقق مليار دولار إيرادات فى عصر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر فيلم الإثارة والخيال Spider-Man: No Way Home على شباك التذاكر العالمي، ليحقق مليار دولار في 12 يوم عرض، متفوقاً على عدد كبير من الأفلام الشهيرة التي تشارك في سباق الإيرادات حالياً منهم فيلم "Matrix 4" و "The King's Man".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد Spider-Man: No Way Home، أصبح أسرع وأول فيلم يحقق مليار دولار في عصر الوباء الذي يعاني فيه الكثيرين من قلة الإيرادات، ليهدي عشاق عالم مارفل هدية عيد الميلاد الأفضل على الإطلاق.

تجاوزت ملحمة الكتاب الهزلي من سوني هذا الإنجاز خلال 12 يومًا، حيث تعادل مع فيلم Star Wars: The Force Awakens الذي تم عرضه عام 2015 باعتباره ثالث أسرع فيلم يصل إلى مستوى المليار دولار، بعد فيلمي Avengers: Infinity War لعام 2018 وفيلم Avengers: Endgame لعام 2019 اللذان يعدان أسرع الأفلام التي حققت المليار دولار خلال 11 يوم و5 أيام.

ويدور فيلم Spider-Man: No Way Home حول الظهور الأول فى التاريخ السينمائى لـSpider-Man، حيث يتم الكشف عن شخصية البطل الحقيقية، ما جعله غير قادر على فصل حياته الطبيعية عن المخاطر الكبيرة كونه بطلًا خارقًا، لكن عندما يطلب المساعدة من دكتور سترينج، تصبح المخاطر أكثر خطورة، مما يجبره على اكتشاف ما يعنيه حقا أن تكون سبايدر مان.

ويقوم كل من: زندايا، توم هولاند، جون فافرو، بنديكت كومبرباتش، أنجوري رايس، ماريسا تومي، ج. سيمونز، بنديكت وونج، جيمي فوكس، ألفريد مولينا، مارتن ستار، جاكوب باتالون، ببطولة فيلم Spider-Man: No Way Home.