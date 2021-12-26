شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز بحفل تكريمه: بدأت مشوارى الفنى منذ المرحلة الابتدائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج أشرف أبو النجا اليوم الأحد، حفل تكريم الفنان أحمد عبد العزيز تحت عنوان "مين اللي مايحبش أحمد" وذلك فى إطار الاحتفالية التى يقيمها صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا، وذلك بحضور كلا من الفنانة رجاء حسين والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف، والفنان أحمد سلامة، الكاتبة والإعلامية دينا شرف الدين، والفنان محسن صبرى، ولفيف من الإعلامين والفنانين.

وبدء حفل التكريم الذي قدمته الاعلامية أمل نعمان، بفيلم تسجيلي أستعرض الحياة الفنية للفنان أحمد عبد العزيز، من إخراج الدكتور أشرف أبو النجا، والتسجيل الصوتي للفنانة سماح أنور.

وقال الفنان أحمد عبد العزيز، عشت بالإسكندرية في طفولتي وبالتأكيد بحر إسكندرية أثر علي شخصيتي، وأنا من عشاق مدينة الإسكندرية وإلي الأن أذهب إليها دائما، وبدأ مشوارى منذ المرحلة الابتدائية حتي الجامعة، حيث تربيت فى المسرح المدرسي منذ المدرسة الابتدائية التي كان بها جميع الانشطة بالرغم من كونها مدرسة حكومية لم يتعدى مصاريفها 45 قرشا، كان هناك مساحة إختيار للمشاركة في الأنشطة سواء موسيقي أو مسرح أو شعر، وعندما ألحقت بالمدرسة الإعدادية كان بها نفس الأنشطة بالإضافة لاحتوائها علي مسرح كبير.

وتابع: أتذكر عندما كنت فى الصف الثاني الإعدادي أعطاني مخرج العرض دور إسرائيلي وهذا الامر لم أستهواه في البداية، وفى العرض أحضرت قطعة قماش ووضعتها علي عيني ووجدت الجمهور يصفق بشدة وهنا استشعرت معني "السوكييه"، وفي المرحلة الثانوية كان الأمر ممتع لأن كل المسرحيات باللغة العربية الفصحي.

وشارك الفنان أحمد عبد العزيز فى حكاية "أوضة وصالة" ضمن قصص وحكايات مسلسل "نصيبى وقسمتك" فى موسمه الرابع، والذى عرض على قناة ON ، من تأليف عمرو محمود ياسين، وشارك في بطولة الحكاية إنعام سالوسة، ورشوان توفيق، وشاهيستا سعد وإخراج عصام نصار .