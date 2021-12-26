“زوجتي خط أحمر”.. خفايا صادمة وراء اقتحام أحمد السقا منزل أحمد متابعيه فجرًا وسقوط الأخير مغشيًا عليه!

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 08:52 مساءً - مواقف كثيرة لا تنتهي تحدث بين نجوم ونجمات الفن مع المعجبين أو المتابعين على منصّات التواصل الإجتماعي، منها الطريفة ومنها الغريبة إلا أن الأغرب هو موقف حصل للنجم أحمد السقا مع أحد متابعيه.

حيث روى الفنان المصري، أحمد السقاـ، قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه على تطبيق “إنستجرام” في الساعة الرابعة فجرًا.

وخلال إستضافة السقا في حلقة الاحتفالات بـ”رأس السنة”، في برنامج It’s Show time، المذاع على فضائية CBC، تحدث فيها عن تصرفه مع أحد متابعيه على “انستجرام”، وكان دائم توجيه السباب والشتائم له.

وبدأ السقا حديثه عن تلك الوقعه الغريبة مبررًا ردة فعله: ” أنا لا أتهاون أبدا مع أي شخص يتجاوز في حق أهل بيتي”.

وتابع بقوله: “أحد المتابعين لي عبر انستجرام، كان يوجه لي الشتائم يوميًا لمدة 5 أشهر”، وعن ما فعله تجاه هذا الشخص قال السقا: “تمكنت من الوصول إلى عنوانه، وقررت الذهاب إلى منزله في الرابعة فجرا”.

لا يفوتك مشاهدة | مها الصغير تكشف تفاصيل طلاقها من أحمد السقا: أحسن حل لينا ولأولادنا.. أعرف أسباب الطلاق!

واستطرد الفنان المصري حديثة قائًلا: “بمجرد فتح الشاب باب منزله وشاهدني أمامه سقط مغشيا عليه”.

وأشار أحمد السقا إلى أنه علم بعد ذلك أن والد هذا الشاب، يعمل وكيلا في وزارة التربية والتعليم، فتحدثت مع والده وأخبرته أنه عليه أن يهتم بتربية ابنه.

وأختتم السقا حديثة قائلا: “زوجتي وأهل بيتي خط أحمر، والسوشيال ميديا بها مساوئ كثيرا أبعدتنا عن الأصول والتقاليد”.

قصة حب وزواج أحمد السقا والإعلامية مها الصغير

وكانت الإعلامية مها الصغير قد تحدثت عن تأثير الفنان الراحل صلاح السقا والد زوجها الفنان أحمد السقا في حياتها، وقالت إنها شاهدت العرائس التي كان يقدمها على المسرح وتعلمت منها الأعمال اليدوية التي تقدمها حاليًا.

وأضافت خلال لقاء لها ووالدها مصفف الشعر الشهير الراحل محمد الصغير مع برنامج “الستات مبيعرفوش يكدبوا” المذاع عبر فضائية “CBC”، أنها عاشت لفترة مع الفنان الراحل وأثر فيها بشكل كبير.

وتحدثت مها الصغير عن قصة زواجها من الفنان أحمد السقا، لافتة إلى أنها تزوجت في سن صغيرة وأن السقا اتصل بوالدها الساعة 5 صباحًا بعد انتهائه من عرض مسرحية “الاباندا” لطلب يدها.

وأوضحت أنها كانت تركب الخيل مع السقا وأنه عرض عليها أن يطلب يدها من والدها وأن والدها رفض في البداية بسبب صغر سنها وظل رافضًا لفترة، مشبهة موقفه بموقف الفنان عادل إمام في فيلم “عريس من جهة أمنية” وأنها ظلت تبكي هي ووالدها يوم حفل الزفاف تأثرًا بالفراق.

وقالت إنها هي التي سمت ابنها البكري “ياسين”، لافتة إلى أنها أطلقت اسم “نادية” على ابنتها التي ولدت في نفس يوم ميلاد والدة أحمد السقا وسمتها على اسمها، مشيرة إلى أن ياسين هو الذي سمى شقيقه حمزة، وأوضحت وقتها أن ياسين السقا له ميول فنّية ويدرس الآن في الولايات المتحدة الأمريكية.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت