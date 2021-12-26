صورة نادرة للفنان المصري أحمد ماهر.. والمفاجأة الكبرى شكله مختلف بدون الـ «باروكة».. لن تستطيع معرفته!

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 08:52 مساءً - العمل في الفن وتحديدًا التمثيل ليس موضوع سهل، فبالإضافة إلى تنمية الموهبة والذكاء في إختيار الأعمال، يُفرض على النجوم أن يعتنوا بأشكالهم بشكلٍ كبير لأنه أحد أهم مصادر عملهم.

بعض النجوم لم يستحبوا أشكالهم بالشعر الخفيف أو الرأس الأصلع على الشاشات، فاختاروا اللجوء إلى الباروكات لتغطية رؤوسهم، وتعوّد الجمهور على شكلهم بها حتى أنه قد لا يكون يعرف شكلهم الحقيقي.

وعلى رأس النجوم الذين اعتادوا على ارتداء الباروكة لسنوات طويلة، وأصبحت سمة أساسية في مظهره النجم المصري أحمد ماهر، وهذا ما سوف يثير استغراب الكثيرين، خاصة وأن الفنان الكبير لم يظهر دونها في أي عمل أو لقاء تليفزيوني، ماعدا عمل فني واحد في بدايته، وبعدها قرر أنه لن يغير شعره المستعار ولن يظهر بدونه أو بدون غطاء الرأس كقبعة أو عمامة – بحسب أدواره التمثيلية – حتى لا يكتشفه جمهوره.

يُشار أن هناك عدد من نجوم الزمن الجميل قاموا أيضًا بإرتداء “الباروكه”، وأصبحت شيئًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لهم وعلى راسهم: سمير غانم، وعادل إمام، ومحمود المليجي، وفريد شوقي وعزت أبو عوف ووحيد سيف.

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السيرة الذاتية لأحمد ماهر:

أحمد ماهر، هو ممثل مصري. مواليد (13 أغسطس 1946 -) في بولاق أبو العلا بالقاهرة، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (مصر) معهد الفنون المسرحية عام 1973م، بدايته كانت في مرحلة الدراسة في فريق التمثيل بالمدرسة وأول شخصية قدمها كانت شخصية أبو طالب عم الرسول، وتدرج في مراكز الشباب وقدم العديد من العروض لفرق الهواء لقصور الثقافة الجماهيرية، وعين في مسرح الطليعة، عقب تخرجه وشارك في معظم العروض التي قدمها المسرح.

قدم أحمد ماهر للمسرح عدد من أهم وأنجح المسرحيات منها: المتزوجون ودول عصابة يا بابا، وإجازة ممتعة جدا، ومسرحية أربعة غجر والخامس جدع.

شارك أحمد ماهر في مسلسلات قبل الضياع، السيرة الهلالية، ذئاب الجبل، رأفت الهجان، وريا وسكينة، والنساء يعترفن سرا، ووجوه عارية، ورداء لرجل آخر، ولا إله إلا الله، ومارد الجبل، والبرنامج الدرامي سر الأرض، وهوانم، وقدرته على أداء الشخصيات القوية الإرادة، يمكن مشاهدته في حلاوة الروح، وشمس الزناتي.

قدم أحمد ماهر إلى السينما والتلفزيون المصري موهبة صغيرة تحمل موهبة الأب وهو الفنان محمد ماهر الذي يمتلك موهبة أبيه الفنّية، وقد تنوعت أدواره بين السينما والتلفزيون، فقد قدم العديد من الأعمال في التلفزيون المصري أشهرهم: مسلسل “حضرة المتهم أبي” مع الفنان نور الشريف، ومسلسل “حديث الصباح والمساء” وغيرهم من الأعمال التليفزيونية مع كبار الفنانين.

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