وجه الشبه بين نجل سميرة سعيد وطليقها ” مصطفى النابلسي ” يخطف أنظار المتابعين

كتب امير فتحي في الأحد 26 ديسمبر 2021 08:52 مساءً - احتفل ” شادي النابلسي ” نجل الفنانة ” سميرة سعيد ” من طليقها رجل الأعمال ” مصطفى النابلسي ” بعيد ميلاد والده .

فنشر شادي النابلسي مجموعة من الصور التي تجمعه بوالده مصطفى النابلسي في مناسبات ومراحل عمرية مختلفة عبر حسابه على إنستجرام .

وكتب شادي النابلسي في تعليقه على الصور مهنئا والده بعيد ميلاده : ” عيد ميلاد سعيد بابا .. خلال فترات الصعود والهبوط تكون دائمًا إيجابيًا ” .

وتابع نجل سميرة سعيد : ” إن رؤية صبرك ومدى قوة إرادتك أمر ملهم حقًا .. الله يحفظك ” .

ونالت الصور تفاعلاً كبيراً من جانب المتابعين الذين قدموا معايداتهم لمصطفى النابلسي بمناسبة عيد ميلاده .. فيما أشار البعض إلى وجه الشبه الكبير بين الأب وإبنه .

يذكر أن سميرة سعيد كانت قد تزوّجت مرتين .. الأولى من الموسيقار المصري هاني مهنا، أمّا زواجها الثاني فكان من رجل الأعمال مصطفى النابلسي عام 1994 ورُزقا بإبنهما شادي في عام 1995 قبل وقوع الطلاق بينهما .