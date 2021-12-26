روبي ترد على منع “الهشك بشك” بجلسة تصوير جريئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تخطت النجمة روبي أزمة حذف أغنيتها الجديدة “الهشك بشك” من قناتها على اليوتيوب استجابة لشكوى من منتجها السابق وليد منصور، الذي قرر منح الأغنية لنجمته الجديدة “ساندي”، وردت روبي بجلسة تصوير مثيرة للجدل، ظهرت فيها عبر حسابها بموقع انستغرام بمعطف طويل اللون وأسفله فستان كاش مايو أسود أيضًا مرتديةً شراب طويل شفاف، لتتصدر خلال ساعات قليلة قائمة الأكثر بحثا على انستغرام.

إطلالة روبي تبدو شتوية، ولكنها أثارت الجدل بسبب حرصها على كشف أكبر مساحة ممكنة من ساقها، والجلوس بوضعيات مثيرة، وكالعادة انتقلت الصور من انستغرام إلى تويتر والفيسبوك مع تعليقات متباينة، بعضها يتغزل في جمال روبي وسحرها، والبعض الآخر يرى أن مكانتها الفنية الآن أكبر من اللجوء لهذه الطريقة بحثا عن التريند.

يذكر أن روبي طرحت بالأمس أغنية جديدة بعنوان “الهشك بشك”، عبر قناتها بموقع اليوتيوب، ولكنها اضطرت لحذفها بعد ساعات قليلة، بعدما تقدم المنتج وليد منصور بشكوى رسمية أكد فيها ملكيته لحقوق الكلمات والألحان، وتبين أن وليد سحب الأغنية من روبي بعد فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، وقرر منحها للنجمة ساندي لتكون باكورة التعاون بينهما بعدما تعاقد معها على انتاج ألبوم جديد.

وسافرت ساندي إلى باريس بالفعل وقامت بتسجيل الأغنية ولكن بعنوان آخر وهو “فى ال لاا لاا لاا لاا”، وتم تسجيلها بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها خلال الأسبوع الجاري، وهى من كلمات شادى نور وألحان محمد يحيى.