“في نص الليل”.. حسن الرداد بمسرحية جديدة في موسم الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان المصري حسن الرداد الترويج لمسرحية فى نص الليل،المقرر عرضها بموسم الرياض باليوم الأخير من العام الجاري، وتشاركه البطولة النجمة غادة عادل في أول عودة لها إلى المسرح بعد غياب طويل، وتعد المسرحية أول عمل فني يشارك فيه الرداد بعد معاناته مع أزمات وفاة والدته وحماه النجم سمير غانم وحماته الفنانة دلال عبد العزيز.

الرداد نشر بوسترين للمسرحية كاشفا عن نجوم العمل وعلق عبر حسابه الرسمي بموقع الفيس بوك قائلا: انتظرونا فى مسرحية في نص الليل من عالم بهجت قمر فى موسم الرياض، ابتداء من 31 ديسمبر 2021 إلى 4 يناير 2022 على مسرح محمد العلى إن شاء الله.

“فى نص الليل” عمل مسرحى جديد مستوحى من أعمال الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع يعتمد العرض على إعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونيه، وتم وضعها فى قالب مسرحى جديد برؤية مختلفه وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، ويخرجها عمرو عرفة في أول إخراج مسرحى له.

ويشارك في بطولة مسرحية “فى نص الليل” غادة عادل، حسن الرداد، محمد عبدالرحمن، ريم مصطفى، سليمان عيد، مصطفى هريدى، مصطفى بسيط، نيللى محمود.

المسرحية تعتمد على استخدام خاصية البروجيكشن والجرافيكس من خلال د. محمود صبرى، وهى تكنولوجيا متطوره تتميز بها المسارح العالمية فى عروضها الحية، والاستعراضات للدكتور عاطف عوض، والإضاءة لمدير التصوير السينمائى وائل درويش، وديكور إسلام البنا، والموسيقى والألحان للموسيقار محمود طلعت، إشراف عام على الإنتاج أسامة الخبيرى.