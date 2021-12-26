سيف نبيل يُشعل أجواء حفله في موسم الرياض.. “مُغرَقٌ بالعطايا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم العراقي سيف نبيل مساء الجمعة 24 ديسمبر، حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 بالمملكة العربية السعودية، في أمسية حملت اسم “ليلة دجلة والفرات”.

وبمجرد أن صعب إلى خشبة مسرح “محمد عبده أرينا” في السعودية، تلقى سيف نبيل ترحيبًا لافتًا من الجمهور، واستقبلوه بتصفيق حار وحفاوة بالغة وبادلهم بدوره التحية معبرًا عن سعادته بوجوده معهم في تلك الليلة.

وأشعل سيف نبيل الحفل بمجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل قطاع كبير من الحضور، ومن بين تلك الأغاني “لو” و”ممكن”، و”عشق موت”، و”فوق القمة” و”دايخ بيك” وغيرها.

واختار الفنان سيف نبيل غناء إحدى أغنيات الفنان رابح صقر، وذكر أنه اعتاد في كل حفلة في أي بلد أن يقدم أغنية خاصة كإهداء منه لجمهوره، واختار على مسرح الفنان محمد عبده في موسم الرياض أن يغني أغنية “في منتهى الرقة”، وطلب من الجمهور مشاركته الغناء، وما إن بدأ حتى ردد الجمهور معه الكلمات، وبدأوا بالغناء، وكان هنالك تفاعل كبير جداً، مما أشعل الصالة.

وحرص عدد من الحضور على مشاركة عدة مقاطع من حفل سيف نبيل بموسم الرياض على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور، إضافة إلى نشر الشركة المنظمة للحفل “روتانا”، مقاطع كذلك من الحفل على السوشيال ميديا.

كما نشر سيف نبيل من جانبه صورًا من الحفل على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” وعلّق عليها قائلًا: “وإنْ سألوكَ عن حالِكَ

قُـــلْ مُغـرَقٌ بالعطـايـا مُحـاطٌ بالـرَّحَمــاتٍ غنيٌّ بالألطــافِ مكسُـوٌّ بسِترِ اللهِ”.

يُذكر أن سيف نبيل طرح منذ أيام أغنيته الجديدة “آه ياني” من كلماته وألحانه وتوزيع عمر صباغ، والكليب من من إخراج دان حداد وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة بعد أقل من أسبوع على صدوره عبر قناة سيف الرسمية بموقع “يوتيوب”.