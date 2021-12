إيد شيران بإنجاز جديد.. Shape of You الأغنية الأكثر بثاً في تاريخ Spotify

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت منصة البث الموسيقى Spotify أن أغنية “إيد شيران” الناجحة لعام 2017 Shape Of You هي الأغنية الأكثر بثًاً في تاريخ المنصة، وهو إنجاز آخر لأحد فناني المنصة الأكثر شهرة، وفقاً لموقع Forbes.

وتم تشغيل أغنية Shape Of You أكثر من 3 مليارات مرة، أي أكثر من أي أغنية أخرى على المنصة، وفقًا لما أعلنته Spotify.

وفي مقطع فيديو، قال “شيران” إنه لم يكن ينوي إضافة أغنية Shape Of You في ألبومه بعنوان divide لأنه قد كتبها في الأصل لفنان آخر. وأعرب المغني وكاتب الأغاني إنه “سعيد للغاية” لما حققته الأغنية.

وجاء من بين أكثر الأغاني الأخرى التي يتم بثها على المنصة: أغنية Blinding Lights للمغني “ذا ويكند” والتي تم تشغيلها نحو2.7 مليار مرة، وكذلك أغنية Dance Monkey للفنانة الأسترالية Tones and I، التي تم بثها نحو 2.4 مليار مرة، فضلًا عن أغنية Rockstar التي شارك في غنائها الفنان “بوست مالون” ومغني الراب 21 Savage، والتي تم بثها نحو 2.3 مليار مرة، بجانب أغنية Someone You Loved لـ”لويس كابالدي”، التي تم تشغيلها نحو 2.2 مليار مرة.

يذكر أن “شيران” البالغ من العمر 30 عاماً، حقق في عام 2020 64 مليون دولار، ما جعله يحتل المركز الـ23 على قائمة فوربس للمشاهير الأعلى أجراً في العالم، ويرجع ذلك جزئياً إلى نجاح جولته الموسيقية Divide Tour التي حصدت 775 مليون دولار.

أصدر “شيران” ألبومه الأول plus في عام 2011 وأصدر منذ ذلك الحين أربعة ألبومات استوديو أخرى، بما في ذلك Equal الذي أصدره في أكتوبر الماضي.

وتشمل أغاني “إد شيران” الأخرى الأكثر بثًا على Spotify أغنية Perfect وThinking Out Loud، وكلتاهما تم تشغيلها أكثر من 1.9 مليار مرة، وكذلك أغنية Photography التي تم تشغيلها أكثر من 1.7 مليار مرة، والأغنيات Castle On The Hill وGalway Girl وHappier، تم بث كل منها أكثر من مليار مرة. وفي عام 2015، أصبحت أغنية Thinking Out Loud أول أغنية تحقق 500 مليون بث على سبوتيفاي.

ولا يزال لأغنية “Shape Of You” أثر في عالم الموسيقى حتى بعد أربع سنوات من إصدارها. فقد ذكرت المغنية الأميركية “دوجا كات”، في أغنيتها Get Into It Yuh التي صدرت هذا العام ضمن ألبومها Planet Her، مقطعاً في إشارة إلى أغنية “إيد شيران” الشهيرة.