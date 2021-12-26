شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يشارك فى احتفال عمرو دياب بالكريسماس بحضور حماقى وعمرو يوسف وطارق العريان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان خالد سليم بمجموعة من أغانيه في احتفال النجم عمرو دياب بالكريسماس بصحبة النجم محمد حماقي وعمرو يوسف وتامر حبيب وعدد من النجوم والأصدقاء الكتاب والموزعين والملحنين.

نظم الاحتفال المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، كما احتفل المشاركون في الحفل على أنغام أغنيات خالد سليم بعيد ميلاد الفنان عمرو يوسف، ونشر حمدي مدير أعمال عدد من النجوم مجموعة صور للاحتفال عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والتي لاقت إعجاب كبير فور نشرها من جمهور ومتابعي النجوم.

من ناحية أخرى كشف النجم عمرو دياب عن إحياء حفل جديد له ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 30 ديسمبر الجاري، وذلك علي مسرح أبو بكر سالم في بوليفار رياض سيتي، ونشر الحساب الرسمي لموسم الرياض بوستر الحفل، عبر موقع "تويتر"، مصحوبة بتعليق :" ومالُه لو ليلة تُهنا بعيد بصوته.. وسبنا كلّ الناس.. الهضبة عمرو دياب جاي بحفلة بيولِّع فيها الأجواء في بوليفارد رياض سيتي يوم 30 ديسمبر".

فيما يحيى النجم محمد حماقى حفلاً غنائيًا فى العين السخنة يوم 30 ديسمبر الجارى، بمناسبة احتفالات ليلة رأس السنة، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها "أحلى حاجة فيكى" و"ياستار" و"مابلاش" و"لو هتسيب" وغيرها.

وأحيا مؤخرًا محمد حماقى حفلا غنائيا فى افتتاح فعاليات مهرجان دبى الدولى للتسوق بالإمارات، وكان الحفل كامل العدد، وصعد حماقى على خشبة المسرح وغنى أغنية "نفسى أبقى جنبه" وسط هتافات الإعجاب لآلاف الطلاب من مختلف الجنسيات المصرية والعربية، كما وجه الشكر للجمهور لحفاوة الاستقبال وقال: "وحشتوني".