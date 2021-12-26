شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام نصر محروس لأكاديمية الفنون كخبير فنى بمجلس الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت أكاديمية الفنون بقيادة غادة جبارة رئيسة الأكاديمية نصر محروس كخبير فني بمجلس الإدارة نظرًا لخبراته في صناعه النجوم بالمجال الموسيقى ليصبح عضوًا بمجلس إدارة الأكاديمية.

ومن جانبه أعرب نصر محروس لـ"الخليج 365" عن سعادته وتشريفه لهذا الاختيار ووجه الشكر لكل مجلس وقيادات أكاديمية الفنون لاختياره وتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع.

د احمد سعدود هشام العربي ود مدثر ود غادة جبارة ونصر محروس

يذكر أن نصر محروس هو ملحن ومؤلف ومنتج ومخرج وقدم عدة ألبومات غنائية ناجحة منذ فترة الثمانيات وحتى الآن، و يعتبر أشهر صانع نجوم في الوطن العربى حيث ساهم فى اكتشاف العديد من المطربين مثل شيرين عبد الوهاب وتامر حسني وبهاء سلطان ومصطفى شوقى ونبيل.

كما أعاد اكتشاف صوت خالد عجاج من وبعدها بفترة ليست بعيدة أعاد نصر محروس الفنان محمد محي إلى عالم النجوم من خلال ألبوم "صورة ودمعه" و"قادر وتعملها" وقد قام بإخراج فيديو "ليه بيفكروني" و"قادر وتعملها"

قدم أيضاً محمد منير في أواخر التسعينيات في حلته القديمة ذاتها لكن بخيوط جديدة حاكها نصر محروس برؤية فنية متميزة وطرح له في الأسواق ألبوم "في عشق البنات" وألبوم "قلبي مساكن"، وكان فيديو كليب "سو يا سو" بمثابة انقلاب في عالم التصوير الغنائي.

أما الفنانة سوما فقد قدمها نصر محروس ضمن ألبوم "فري ميكس 4" في دويتو مع بهاء سلطان وأغنبة "اللي في عيني" وقد لاقت نجاحا منقطع النظير وأصدرت لها الشركة في 2006 ألبوم "عيب عليك"

و ضمن ألبوم "فري ميكس 4" قدم مجموعة أصوات ومن أهمهم الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم من خلال أغنيتين "مش قادرة أصدق عينية" و"خلاص ارتحت"، أما دياب فقد كانت أغنية "غمازات" بدايته مع نصر محروس.