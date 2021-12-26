شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك بدون جينيفر لوبيز من أجل ابنته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الممثل بن أفليك قرر الاحتفال بأعياد الكريسماس بصحبة ابنته بعيدًا عن محبوبته جينيفر لوبيز، مثلما ذكر تقرير موقع الديلى ميل الذى أكد أن بن أفليك قرر وضع أبنائه في المقام الأول، بعيدًا عن أول احتفالاته بالكريسماس بعد عودته لجينيفر لوبيز حيث ظهر بصحبة ابنته، وذلك بعدما شوهد بصحبة ابنته بعد نزولهما من السيارة وهما خارجين لنزهة معًا.

وهو نفس الأمر الذى حصل مع النجمة العالمية جينيفر لوبيز على الظهور من وقت لآخر بصحبة بن أفليك، إلا أنها مؤخرًا قطعت سلسلة الظهور المتكرر معه، من أجل نزهة مع ابنتها مثلما عكست تقارير المواقع الأجنبية التي رصدت ظهور لوبيز بصحبة ابنتها إيما، في نزهة جاءت للمرة الأولى منذ ارتباطها بـ بن أفليك.



ابنة بن افليك

وكان قد واجه النجم العالمي بن أفليك ردود فعل عنيفة بسبب إلقاء اللوم على زوجته السابقة النجمة العالمية جينيفر جارنر بسبب إدمانه للكحول في الماضي ، والذي ادعى مؤخرًا أنه كان أحد الآثار الجانبية للشعور بأنه محاصر في زواجهما الذي دام حوالي 10 سنوات، أدلى الممثل البالغ من العمر 49 عامًا بتصريحات مثيرة في برنامج The Howard Stern Show ، حيث اعترف بأنه إذا لم ينفصل عنها كان من الممكن أن لا يقلع عن الكحول.