انطلاق تصوير فيلم "شمس" لعمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انطلق اليوم الأحد، تصوير أولى مشاهد الفيلم السينمائي الجديد "شمس" داخل ڤيلا شعيب بمنطقة الهرم.

وجمعت المشاهد بين كل من عمرو عبدالجليل ومحمود عبدالمغني وخالد الصاوي وهدى الإتربي.

الفيلم مأخوذ عن رواية "شمس إمبابة" للكاتب طلال الطريفي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

تدور أغلب الأحداث داخل الديكور الأساسي بڤيلا شعيب ثم ينتقل فريق العمل لإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت لتصوير بعض المشاهد الخارجي بأحد الشوارع بالاضافة إلى تصوير مشاهد بمناطق ما بين القاهرة وميندة السادس من أكتوبر.

ويعتبر فيلم "شمس" هو أول تعاون يجمع بين الفنان عمرو عبد الجليل والفنان محمود عبد المغني سينمائياً.

الفيلم بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وهدى الأتربي ومحمد سليمان وعلاء مرسي، وسيناريو فواز الخريشي، ومن إخراج معوض اسماعيل.